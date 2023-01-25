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Westinghouse передав "Енергоатому" 3000 акумуляторних ліхтарів

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Westinghouse передав "Енергоатому" 3000 акумуляторних ліхтарів
Westinghouse Electric Company надала благодійну допомогу для підтримки та захисту українських АЕС від обстрілів критичної інфраструктури. Так, американська компанія передала 3 тис. потужних акумуляторних ліхтарів, які допоможуть за відсутності світла внаслідок російських атак.

В "Енергоатомі" нагадали, що Westinghouse – багаторічний надійний партнер ДП "НАЕК "Енергоатом". Компанії підписали угоду про будівництво в Україні дев'яти нових енергоблоків за технологією АР1000.

"Енергоатом" уже розпочав реалізацію проєкту з будівництва 5 та 6 енергоблоків на Хмельницькій АЕС, який планується завершити до 2029 року.

Влытку 2022 року повыдомлялося, що "Енергоатом" має намір побудувати за технологією АР1000 американської компанії Westinghouse та ввести в експлуатацію п’ятий енергоблок Рівненської АЕС до 2032 року.

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