Заступник голови ОП Шурма озвучив плани влади заборонити продаж алкоголю та сигарет за готівку

Офіс президента пропонує заборонити купівлю сигарет та алкоголю за готівку.

Про це на брифінгу в вівторок сказав заступник керівника ОП Ростислав Шурма, передає Ліга.

Він пояснив, що акцизний податок може стати одним із компенсаторів для майбутньої податкової реформи в Україні, яку наполегливо лобіює Офіс президента. Але підвищення акцизів потрібно буде проводити у комплексі з покращенням адміністрування податків.

"Ми плануємо дві фундаментальних зміни. Перше – це електронний акциз. Не допотопні акцизні марки, які клеяться на пачки, а унікальний QR-код. <...> Другий концепт ми ще обговорюємо, рішення не прийняли. Але щоб ця система запрацювала, нам потрібно перевести розрахунки за підакцизні товари виключно в безготівковий формат, тобто в оплату карткою", – сказав Шурма.

За його словами, такий формат де-факто уже вдалося випробувати під час паливної кризи навесні 2022 року.

"Всі постачальники пального перевели клієнтів на оплати картками і на оплати через застосунок. Думаю, дискомфорт тривав тиждень-два. Далі всі адаптувалися. Це дозволило обілити обіг пального. Я упевнений, що це ж відбудеться з тютюном і алкоголем", – сказав Шурма.

Як повідомляв БізнесЦензор, Офіс президента зберігає план проведення податкової реформи, однак нові ставки податків можуть відрізнятися від попередньо анонсованих. При цьому заради зниження податків для бізнесу планується суттєво підвищити акцизи.

Планується підвищити ставки акцизного податку на тютюнові вироби, алкоголь та пальне до середніх європейських рівнів.

Раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в ОП обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. За його словами, разом із такими змінами передбачається майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства та доступ Податкової служби до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив проти озвученої Шурмою ідеї зниження податків, а Міністерство фінансів зазначало, що не має інформації про розрахунки, які лягли у основу анонсованої Офісом президента податкової реформи.

Своєю чергою міністр фінансів Сергій Марченко зауважував, що передбачене ініційованою заступником Офісу президента Ростиславом Шурмою зниження податків має передбачати компенсатори випадаючих доходів держбюджету і може бути вигідним окремим представникам бізнесу, натомість постраждати внаслідок цього можуть інші категорії громадян.