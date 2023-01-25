Із Росії планує піти найбільший постачальник платіжних терміналів, – ЗМІ

Французька компанія Ingenico, яка займається виробництвом терміналів для прийому банківських карток, може піти з російського ринку у березні 2023 року.

За даними джерел РБК, наприкінці березня компанія планує припинити підтримку POS-терміналів у Росії.



За оцінкою експертів, частка компанії на російському ринку терміналів становить близько 50%. На початку 2018 року Ingenico звітувала про виробництво в Росії 1,5 млн пристроїв.

На кінець 2022 року, за даними Центробанку РФ, в країні налічувалося близько 4 млн POS-терміналів. Пристрої Ingenico займають основну частку мережі ВТБ, "Сбєрбанку" і "Промсвязьбанку".



Контракти зі співробітниками Ingenico у Росії діють до 15 лютого. Як дізнався РБК, в російському держрестрі згадані дві компанії під назвою ТОВ "Інженіко" (офіційне найменування "дочки" французької групи в Росії).

У другій, що спеціалізується на оптовій торгівлі обладнанням, призначено ліквідатора. Причому його прізвище та ініціали повністю збігаються з ім'ям людини, яка представляла в суді інтереси першої компанії (на 100% Ingenico, що належить).



Зазначається, що призначення ліквідатора – це зовнішня ознака початку процесу припинення бізнесу.



Учасники російського ринку зазначають, що після виходу Ingenico у бізнесу та банків виникнуть серйозні проблеми з їх обслуговуванням, і пристрої працюватимуть "до першої поломки".

Компанія працює в Росії з 2007 року, зараз на її сайті немає згадки РФ як країни, в якій Ingenico надає послуги.