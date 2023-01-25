За поточного рівня цін на нафту Путіну вистачить грошей на 2-3 роки, – Bloomberg

Встановлення цінового обмеження на експорт російської нафти зменшило доходи бюджету РФ, однак Владіміру Путіну вистачить коштів, щоб не скорочувати витрати ще кілька років.

За оцінками експертів Bloomberg Economics, якщо ціна на російську нафту залишатиметься на рівні $50 за барель, Росії вистачить доступних резервів, щоб покривати дефіцит бюджету протягом наступних трьох років.

Аналітики Citigroup Inc. прогнозують, що за такого рівня цін на Urals російські резерви вичерпаються через 2,5 року.

Якщо Urals торгуватиметься в діапазоні від $40 до $50, російський бюджет недоотримає цього року $36 мільярдів, через це Росії доведеться збільшити продаж китайських юанів із резервів.

Юань є єдиною валютою, яку Росія може використовувати із своїх резервів після заморожування близько $300 мільярдів у доларах та євро після повномасштабного вторгнення в Україну у лютому минулого року.

Зараз у російських резервах залишається 310 мільярдів юанів ($45 мільярдів). Росія буде змушена повністю їх використати для фінансування дефіциту держбюджету вже у цьому році лише якщо ціна на Urals впаде вдвічі – до $25 доларів, свідчать підрахунки Bloomberg. За оцінками Citigroup, для цього буде достатньо падіння цін на російську нафту до $35 за барель.

Водночас, якщо ціни на російську нафту перевищать $60 за барель, це дозволить Росії збільшувати резерви.

За оцінками Bloomberg, російський бюджет був би бездефіцитним у 2022 році за ціни бареля Urals на рівні $104, у 2023 році бюджет РФ балансується при ціні нафти $90 за барель.

За весь 2022 рік дефіцит бюджету РФ становив близько 3,3 трлн рублів, або 2,3% ВВП. Цього року дефіцит прогнозується на рівні 2%, виходячи з ціни на нафту в $70 за барель.

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Як повідомлялося, у січні російський уряд почав продавати юані з резервів через прогнозоване недоотримання нафтогазових доходів.

За даними Мінфіну РФ, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals з 15 грудня 2022 року по 14 січня 2023 року опустилась до $46,82 за барель.

За даними Bloomberg, російська нафта сорту Urals, що є основою енергетичного експорту РФ, 6 січня подешевшала до $37,8 за барель у порту Приморськ на Балтійському морі. 9 січня на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі укладено угоду, що передбачає продаж 10 тис. тонн нафти за 218 млн рублів або по $42,19 за барель.

Раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов називав серед найбільших ризиків для російського бюджету зменшення нафтогазових доходів внаслідок запровадження обмеження цін на російську нафту.