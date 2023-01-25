Реальні інвестиції в Україну у 2022 році практично не заходили, – фінансист Волков

2022 рік став роком, протягом якого реальні інвестиції в Україну практично не заходили.

Про це у своїй колонці написав засновник та керуючий партнер групи компаній "Інвестохіллс" Андрій Волков.

Так, за даними Міністерства фінансів, за три квартали 2022 року в Україну надійшло $190 млн прямих іноземних інвестицій. За цей же час із країни було виведено капітал на суму $159 млн.

"Позитивне сальдо інвестицій склало близько $31 млн. Начебто не "мінус". Але для масштабів української економіки це замало. Тому можна сказати, що 2022 рік став роком, протягом якого реальні інвестиції в Україну не заходили", – зазначив Волков.

За словами фінансиста, головна причина заморозки інвестиційного ринку – це, звісно, війна.

"У нові проєкти вітчизняні інвестори зараз просто не вкладаються. Хоча вони знають особливості внутрішнього ринку та усвідомлюють усі ризики. І навіть власники тих підприємств, які заявляють про плани щодо розширення бізнесу, фактично жодних вливань не здійснюють", – пояснив Волков.

Він зауважив, що лише невелика група інвесторів не зупиняє активність. Це підприємці, проєкти яких до 24 лютого 2022 року перебували на фінальній стадії готовності. У результаті, за словами бізнесмена, після шоку перших місяців бойових дій, такі інвестори дійшли думки, що потрібно все-таки доводити розпочате до логічного завершення. Волков уточнив, що подібних прикладів мало, але вони є у будівельній галузі та медицині.

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Голова інвесткомпанії зазначив, що у решті випадків власники бізнесу, якщо й готові витрачати якісь кошти, то лише на релокацію, енергоефективність, логістику та підвищення інтенсивності виробництва. І вкладають вони лише свої гроші, бо капіталу ззовні нема – ані від нерезидентів, ані від банків, які практично нікого не кредитують.

Тому дозволити собі подібні вкладення можуть хіба що експортно-орієнтовані компанії із сільського господарства, підприємства нафтогазового сектора та, можливо, роздрібна торгівля.

У іноземних інвесторів, за словами фінансиста, теж відсутні стимули заводити капітал у країну, що воює. Загроза втрати грошей надто висока, тоді як шанси на успішну реалізацію будь-яких проєктів мізерні.

"За весь 2022 особисто я бачив лічену кількість закордонних інвесторів, які цікавилися українськими активами. І то, це були чистої води спекулянти. Єдине питання, яке звучало від них, чи можна щось купити в Україні за три копійки, щоб потримати це до кінця війни і потім продати з гарним прибутком. Їх цікавила переважно нерухомість у Києві чи Західній Україні, а також логістичні об'єкти. При цьому суми вкладень, про які йшлося, не перевищували $10 млн", – розповів Волков.