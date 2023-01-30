Українські хакери зламали архів російського "Газпрому"

IT-армія України зламала архів російського "Газпрому" та отримала доступ до 6 тис. файлів щодо одного з найбільших газових родовищ РФ.

Про це повідомляє пресслужба ІТ-армії України у Telegram.

"IT-армією України отримано доступ до інформації щодо діяльності найбільшого наповнювача держбюджету, а відповідно головного спонсору тероризму та вторгнення в Україну – ПАТ "Газпром", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що архів ємністю 1,5 Гб містить понад 6 тис. файлів групи компаній "Газпром" щодо фінансово-господарської діяльності. Зокрема, звіти про випробування та буріння, впровадження та налаштування автоматизованих систем на Ковиктинській свердловині в Іркутській області.