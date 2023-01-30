Новини

Українські хакери зламали архів російського "Газпрому"

6 61514
Українські хакери зламали архів російського "Газпрому"
IT-армія України зламала архів російського "Газпрому" та отримала доступ до 6 тис. файлів щодо одного з найбільших газових родовищ РФ.

Про це повідомляє пресслужба ІТ-армії України у Telegram.

"IT-армією України отримано доступ до інформації щодо діяльності найбільшого наповнювача держбюджету, а відповідно головного спонсору тероризму та вторгнення в Україну – ПАТ "Газпром", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що архів ємністю 1,5 Гб містить понад 6 тис. файлів групи компаній "Газпром" щодо фінансово-господарської діяльності. Зокрема, звіти про випробування та буріння, впровадження та налаштування автоматизованих систем на Ковиктинській свердловині в Іркутській області.

Читайте БізнесЦензор у Telegram 

Топ коментарі

  • Robert Bodnar
    Треба було вивести з ладу, систему.. а що то нам з тих даних? Ми ж туди гатити не будем..
    А США й так знають про усі стратегічні точки срашки
  • Остап ca057b24
    Що змогли те й зламали, це гімно можна було і не ламати.якось пох на результати буріння на якомусь кацапському родовищі чи відомість виплати премій на буровій..як що ці хакера працюють за свій кошт то хай буде це їхнє діло, але якщо це хакери гівнорозвідника буданова то це вже яйця по 17 гривень штюка, це вже спрацюють гроші і показують роботу там де її немає.Клоуни такі клоуни і зєлєнскій їх прєдвтдітєль під керівництвом єрмака звичайно, як же ж без нього.
  • MrStepanovM
    робота іде в багатьох напрямках, що можуть ламають, що треба оприлюднюють. Не панікуй
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини