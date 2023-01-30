Енергетичне Співтовариство Євросоюзу спрямовує в Україну комісію для контролю ринку енергетики

Міжнародна енергетична організація – Енергетичне Співтовариство – створює комісію, яка стежитиме за всіма подіями, пов’язаними з енергетичним ринком та корпоративним управлінням в Україні.

Про це повідомляє пресслужба організації передає liga.net.

"З метою оптимізації та консолідації своїх функцій моніторингу відповідно до Договору про Енергетичне Співтовариство щодо України, найбільшого члена Енергетичного Співтовариства, який зараз потерпає від агресивної війни з боку Російської Федерації, Секретаріат створив наглядовий пункт енергетичного ринку України", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наглядачі уважно стежитимуть за всіма подіями, пов’язаними з енергетичним ринком та корпоративним управлінням в Україні.

"З повним дотриманням вимог конфіденційності оцінки будуть опубліковані та надані залученим внутрішнім і міжнародним зацікавленим сторонам. Це сприятиме подальшій інтеграції українського енергетичного сектору з Європою та сприятиме зміцненню довіри до передбачуваного та прозорого управління відповідно до європейської практики", – додали в ЕС.

Секретаріат також поділився попередньою оцінкою проєкту Закону, що впливає на корпоративне управління державними підприємствами, з профільними комітетами Верховної Ради.