Philips звільнить ще 6 тисяч працівників, це 8% від загального штату, – Bloomberg

Нідерландська Royal Philips скорочує ще шість тисяч робочих місць, або близько 8% від загальної кількості, що дозволить компанії скоротити витрати.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що це вже друга хвиля скорочень. Під час першої, оголошеної минулого року, було звільнено 4 тис. співробітників. У Philips стверджують, що скорочення дозволить зменшити витрати у найближчих кварталах на близько 300 млн євро.

Звільнення тривають на тлі відкликання пристроїв терапії сну, які дослідники повʼязали з респіраторними захворюваннями та раком.

Philips почала відкликати ці пристрої у червні 2021 року та виділила на це близько 885 млн євро. У понеділок компанія повідомила, що збільшує ці резерви на 85 млн євро.

Випробування, проведені компанією Philips, показали, що відкликані продукти навряд чи призведуть до значної шкоди для здоров’я пацієнтів. Ця заява викликала стрімке зростання акцій компанії.

У Philips також повідомили про кращий, ніж очікувалося, продаж та операційний прибуток у четвертому кварталі 2022 року.