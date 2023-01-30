Philips звільнить ще 6 тисяч працівників, це 8% від загального штату, – Bloomberg
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що це вже друга хвиля скорочень. Під час першої, оголошеної минулого року, було звільнено 4 тис. співробітників. У Philips стверджують, що скорочення дозволить зменшити витрати у найближчих кварталах на близько 300 млн євро.
Звільнення тривають на тлі відкликання пристроїв терапії сну, які дослідники повʼязали з респіраторними захворюваннями та раком.
Philips почала відкликати ці пристрої у червні 2021 року та виділила на це близько 885 млн євро. У понеділок компанія повідомила, що збільшує ці резерви на 85 млн євро.
Випробування, проведені компанією Philips, показали, що відкликані продукти навряд чи призведуть до значної шкоди для здоров’я пацієнтів. Ця заява викликала стрімке зростання акцій компанії.
У Philips також повідомили про кращий, ніж очікувалося, продаж та операційний прибуток у четвертому кварталі 2022 року.