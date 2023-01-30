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У Німеччини стався блекаут: 100 тисяч людей залишилися без світла та інтернету

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У Німеччини стався блекаут: 100 тисяч людей залишилися без світла та інтернету
Масштабне відключення електроенергії у федеральній землі Саксонія-Ангальт в Німеччині призвело до того, що в ніч на понеділок близько 100 тисяч людей у кількох містах і громадах залишилися без електрики та інтернету.

Як пише видання Bild, у неділю ввечері на підстанції у Гюттенроде сталося падіння напруги після розриву високовольтної лінії. Через це в десятках тисяч будинків у Гальберштадті, Бланкенбурзі, Тале, Вернігероде та багатьох інших населених пунктах зникло світло, передає Європейська правда.

"Технічна несправність спричинила масові відключення електроенергії в окрузі Гарц. Невідомо, коли можна очікувати поповнення запасів", – заявив ввечері ситуаційний центр уряду землі Саксонія-Ангальт.

Лише о 3:30 ранку лінії електропередач знову були під напругою.

Тим часом аварійні генератори продовжували забезпечувати електроенергією будинки для літніх людей та клініки, евакуації цих закладів не знадобилося. Волонтери допомагали персоналу в медичних закладах.

Однак відключення не обійшлося без наслідків. У лікарні Гальберштадта підтвердили, що через раптове відключення електроенергії були пошкоджені рентгенівський апарат і комп'ютерний томограф.

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Топ коментарі

  • Raccoonenko
    "коли можна очікувати поповнення запасів" - коли вже на цензорі з"являться нормальні редактори. Вже неможливо терпіти ці перельні борошна. Supply - це постачання/живлення в даному разі, а не запаси.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Так відбувається, коли влада дійсно готувалась до подібних ситуацій:

    "Тим часом аварійні генератори продовжували забезпечувати електроенергією будинки для літніх людей та клініки, евакуації цих закладів не знадобилося.
    Волонтери допомагали персоналу в медичних закладах."

    Джерело: https://biz.censor.net/n3396532

    *
    А наша не очікувала, що рашисти будуть руйнувати інфраструктуру при нападі.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    А ви почитайте уважніше. В них лікарні відразу ж були переключені на генератори.
    На відміну від наших в перші тижні, місяці широкомасштабного нападу рашистів.
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