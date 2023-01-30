Державний "Ощадбанк" зменшив прибуток в 1,6 раза

Державний "Ощадбанк" за 2022 рік отримав чистий прибуток у розмірі 690 млн грн, що у 1,6 раза менше, ніж у 2021 році – 1,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Однак позитивний результат ще має бути підтверджено зовнішнім міжнародним аудитом. Головний результат року для нас – стабільна робота всього банку, мережі відділень, дистанційних каналів обслуговування та завдяки цьому – збереження довіри понад 7 мільйонів клієнтів", – прокоментував голова правління Сергій Наумов.

Порівняно з 2021 роком операційний дохід за 2022 рік зріс на 1,6 млрд грн і становить 21,7 млрд грн.

Процентні доходи також зросли на 1,1 млрд грн – до 22,4 млрд грн. При цьому процентні витрати зменшились на 0,4 млрд грн, до 7,5 млрд грн. Також збільшився обсяг чистого непроцентного доходу – на 0,8 млрд грн – до 7,6 млрд грн.

"На результати Ощаду мала вплив і переоцінка фінансових інструментів – так, за наявності в портфелі банку цінних паперів з індексованою вартістю результат переоцінок фінансових інструментів та валютної позиції за підсумками року становить 4,8 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що "Ощадбанк" доформував резерви на 12,1 млрд грн. Це в 4,3 раза більше ніж у 2021 році, адже "було зважено можливі втрати в звітному році внаслідок погіршення якості кредитного портфеля, викликаного активною війною".

Також минулоріч "Ощадбанк" вступив до Фонду гарантування вкладів фізосіб, сплативши 777 млн грн внесків, що відповідно зменшило обсяг річного прибутку порівняно з попереднім роком.