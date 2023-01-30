В Україні стартувала програма безкоштовного обміну старих ламп на енергоощадні

Починаючи з 30 січня, українці можуть обміняти у відділеннях "Укрпошти" 5 ламп розжарювання на стільки ж енергоощадних LED-ламп.

Про це під час пресконференції оголосила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

"Ми дуже раді, що Євросоюз першим підтримав нашу ініціативу, надав нам таку можливість, і сьогодні ми розпочинаємо програму обміну старих лампочок розжарювання на LED-лампочки.

Кожен українець, який досяг віку 18 років, має можливість прийти до "Укрпошти" або залишити заяву в "Дії" і зробити обмін старих лампочок розжарювання на нові лампочки абсолютно безкоштовно, тим самим зробивши свій внесок у те, щоб допомогти енергетикам збалансовувати дефіцит в енергетичній системі, спричинений масованими ударами росіян", – сказала вона.

Урядовиця сподівається, що програма дасть поштовх до того, що українці і надалі в побуті використовуватимуть енергоощадні технології.

Проєкт триватиме кілька місяців, його метою є надання українцям 50 млн ламп безкоштовно. Наразі 30 млн лампочок надав Євросоюз, ще 5 млн – уряд Франції.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський поінформував, що тисячі відділень, де обмінюють лампи, сьогодні розпочали роботу в обласних центрах, а також Краматорську, Кривому Розі та Покровську.

"Далі в середині місяця будуть великі міста, а до кінця місяця плануємо, щоб у селах теж мали можливість замінити свої лампочки і допомогти країні боротися на енергетичному фронті", – сказав Смілянський.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, в "Дії" послуга вже доступна, і користувачі можуть оновлювати додаток для подання заявки, яка діятиме 5 днів.

Своєю чергою посол ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що сучасні світлодіодні лампи допомагають заощаджувати близько 80% електроенергії порівняно зі старими лампами, тож замінивши 50 млн ламп, можна заощадити до 1 гігавата електроенергії, що дасть змогу розвантажити один ядерний реактор.

Як повідомлялося, 10 січня Кабінет Міністрів затвердив програму для населення по обміну ламп розжарювання на світлодіодні за підтримки ЄС.