В Україні стартувала програма безкоштовного обміну старих ламп на енергоощадні
Про це під час пресконференції оголосила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Укрінформ.
"Ми дуже раді, що Євросоюз першим підтримав нашу ініціативу, надав нам таку можливість, і сьогодні ми розпочинаємо програму обміну старих лампочок розжарювання на LED-лампочки.
Кожен українець, який досяг віку 18 років, має можливість прийти до "Укрпошти" або залишити заяву в "Дії" і зробити обмін старих лампочок розжарювання на нові лампочки абсолютно безкоштовно, тим самим зробивши свій внесок у те, щоб допомогти енергетикам збалансовувати дефіцит в енергетичній системі, спричинений масованими ударами росіян", – сказала вона.
Урядовиця сподівається, що програма дасть поштовх до того, що українці і надалі в побуті використовуватимуть енергоощадні технології.
Проєкт триватиме кілька місяців, його метою є надання українцям 50 млн ламп безкоштовно. Наразі 30 млн лампочок надав Євросоюз, ще 5 млн – уряд Франції.
Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський поінформував, що тисячі відділень, де обмінюють лампи, сьогодні розпочали роботу в обласних центрах, а також Краматорську, Кривому Розі та Покровську.
"Далі в середині місяця будуть великі міста, а до кінця місяця плануємо, щоб у селах теж мали можливість замінити свої лампочки і допомогти країні боротися на енергетичному фронті", – сказав Смілянський.
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, в "Дії" послуга вже доступна, і користувачі можуть оновлювати додаток для подання заявки, яка діятиме 5 днів.
Своєю чергою посол ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що сучасні світлодіодні лампи допомагають заощаджувати близько 80% електроенергії порівняно зі старими лампами, тож замінивши 50 млн ламп, можна заощадити до 1 гігавата електроенергії, що дасть змогу розвантажити один ядерний реактор.
Як повідомлялося, 10 січня Кабінет Міністрів затвердив програму для населення по обміну ламп розжарювання на світлодіодні за підтримки ЄС.