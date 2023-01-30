За час повномасштабної війни візи в Україну отримали лише 12 росіян, – прикордонники

Від того часу, коли для росіян запровадили візи на в’їзд в Україну, їх загалом отримали 12 осіб. Серед них переважно жінки, діти і люди поважного віку.

Про це під час єдиного телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Перетин держкордону громадянами РФ визначено виключно за візами. За моєю інформацією, загалом з часу, коли такі зміни були внесені, 12 віз були видані громадянам Росії. Майже всі вони перетнули кордон, слідуючи на в’їзд в Україну", – зазначив він.

За його словами, це були переважно жінки, діти або літні люди, які отримали цю візу і слідували в Україну з гуманітарної причини – через возз’єднання сім’ї або до своїх близьких, які перебувають на території нашої держави.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 17 червня ухвалив рішення про припинення угоди з РФ про безвізовий режим. Воно вступило в силу 1 липня.

Наприкінці травня президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати питання запровадження візового режиму між Україною та РФ у відповідь на петицію про запровадження візового режиму з Росією, яка зібрала понад 25 тис. підписів громадян України.