Фонд держмайна виставив на аукціон Вашківський спиртзавод за зниженою удвічі ціною

Фонд держмайна 6 лютого проведе аукціон з приватизації Вашківського спиртзаводу у Чернівецькій області за зниженою на 50% ціною – 1,9 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Спиртзавод розташований за 40 км від Чернівців та близько 70 км від державного кордону України.

Зазначається, що транспортна розв’язка дозволяє перевозити продукцію до обласних центрів західної частини України, Румунії та Молдови.

"На базі заводу можна розгорнути виробництво спиртних напоїв, ліків та косметики. Також майно підприємства призначене для зберігання та обробки сировини для хлібопекарської продукції", – йдеться у повідомленні.

Єдиний майновий комплекс включає у себе 32 об’єкти, сукупна площа яких становить 19 774 кв.м.

До них належать будівлі виробничого корпусу, млину, насосної станції, зерноскладу, кафе, спиртосховища, котельні, нафтозлив, а також незавершені будівництва очисних споруд та цеху заморожених продуктів.

Також тут наявні 12 транспортних засобів – легкові, вантажні та спецтехніка.

Майно перебуває у задовільному стані. Реєстрація на аукціон триває до 5 лютого.