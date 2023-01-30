Закінчилась фарба: Російський "АвтоВАЗ" змушений виробляти автомобілі лише трьох кольорів

З кінця минулого року модельний ряд автомобілів найбільшого російського виробник – "АвтоВАЗу" – був доступний лише у кількох кольорах через дефіцит фарби.

Про це пише російське видання "Вєдомості" з посиланням на дилерів компанії.

Топменеджер одного з регіональних дилерів уточнив, що з листопада-грудня минулого року "АвтоВАЗ" почав фарбувати модель Granta лише у два кольори – чорний та білий. Інші моделі – Niva Legend, Travel та Bronto – доступні у темно-зеленому, а лінійка комерційних Lada – лише у білому кольорі.

Інформацію підтвердив і неназваний топменеджер федерального дилера "АвтоВАЗу". Він додав, що інші кольори є "в одиничній кількості", а ширша кольорова гама, за його словами, з'явиться у березні.

Ще одне джерело видання стверджує, що наразі також надходять автомобілі у сірому та коричневому кольорах, але замовити нові можна лише у чорному, білому та темно-зеленому кольорі.

Представник виробника підтвердив наявність проблеми з нестачею лакофарбових матеріалів, запевнивши, що її планується вирішити найближчими тижнями.

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Як повідомлялося, після початку російського вторгнення до Україн "АвтоВАЗ" був змушений перейти у режим простою через брак комплектуючих. Згодом "АвтоВАЗ" вирішив виробляти спрощені версії автомобілів Lada, які не мають подушок безпеки та системи ABS та обладнані застарілим двигуном стандарту "Євро-2".

Нагадаємо, переважна більшість світових автовиробників, за винятком китайських, припинили роботу в Росії після повномасштабного воєнного вторгнення в Україну у лютому минулого року.