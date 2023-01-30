На Троєщині в Києві відновлюють роботу трамваїв
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Завдяки роботі енергетиків та транспортників у Києві продовжують відновлювати рух електротранспорту. Тепер запускають ще два маршрути трамваїв на Троєщині.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.
"У середині січня в місті відновили роботу два маршрути Борщагівської лінії швидкісного трамвая № 1 та № 3. Тепер запускаємо ще два трамвайних маршрути. - На житловому масиві Троєщина", – зазначив він.
Так, із 31 січня відновлять рух трамваї:
- № 5 "вул. Сержа Лифаря – станція Троєщина-2";
- № 28 "вул. Милославська – станція метро "Лісова".
Водночас тимчасові автобусні маршрути №№ 5-Т, 28-Т, 35-Т, які заміняли трамваї, припинять курсувати.