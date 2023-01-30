У Раді пропонують податкові пільги власникам електрогенераторів

У парламенті зареєстровано законопроєкт 8391, який пропонує встановити тимчасові особливості врахування витрат на придбання та ремонт електрообладнання і пального до нього.

Відповідний документ зареєстрували 27 січня.

Згідно із пояснювальною запискою, пропонується внести зміни до Податкового кодексу, які б запровадили механізм врахування витрат, понесених юридичними та фізичними особами у 2022-2023 роках на придбання та ремонт інверторів, акумуляторів, електрогенераторних установок, а також пального до них, при сплаті податків.

Зокрема, пропонується дозволити юридичним особам-платникам податку на прибуток відносити витрати на придбання та ремонт електрообладнання до витрат звітного періоду, що призведе до зменшення податку на прибуток на 18% від їх вартості.

Для фізичних осіб-підприємців, крім тих, хто обрав спрощену систему оподаткування, пропонується встановити зазначені витрати як такі, що не підлягають амортизації та відносяться до витрат звітного періоду (зменшення ПДФО на 18% від їх вартості).

Також пропонується, встановити, що витрати на придбання та ремонт електрообладнання, а також витрати на придбання 1 тис. літрів пального до нього зменшують оподаткований дохід (зменшення єдиного податку на 5% від розміру витрат).

Відповідно, для громадян встановити, що витрати на придбання та ремонт електрообладнання, а також витрати на придбання 1 тис. літрів пального включаються до податкової знижки (повернення з бюджету ПДФО – 18% від розміру витрат).