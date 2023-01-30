Які підприємства отримають право бронювати працівників від мобілізації – постанова Кабміну

Кабінет міністрів визначив критерії для віднесення підприємств до переліку критичних для бронювання співробітників від мобілізації.

Проєкт ухваленої минулої п'ятниці постанови уряду оприлюднило галузеве видання DOU.

Згідно із документом, забронювати частину працівників від мобілізації зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв:

загальна сума сплачених податків та інших зборів перевищує 1,5 млн євро за рік:

сума надходжень в іноземній валюті перевищує еквівалент 32 млн євро;

підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки країни, згідно із постановою Кабміну №83 від 2015 року;

підприємство має важливе значення для задоволення потреб територіальної громади;

у підприємства відсутня заборгованість по сплаті ЄСВ;

розмір зарплати на підприємстві – не менше середньої зарплати по регіону;

підприємство є резидентом "Дія Сіті".

При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров’я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із вказаних критеріїв.

Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.

До критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період підприємств також віднесено: спеціалізовані установи ООН, закордонні дипломатичні установи в Україні, представництва донорських установ, виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги, представництва міжнародних організацій, міжнародні та українські неурядові організації, які реалізують проєкти за кошти міжнародних партнерів згідно з переліком,затвердженим МЗС або Секретаріатом Кабміну.

Відповідно до нової процедури, бізнес та органи влади зможуть забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників. У разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50%. А щодо підприємств, установ і організацій паливно-енергетичногокомплексу, перелік яких затверджує Міненерго, це обмеження не застосовуватиметься.

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Як повідомлялося, 1 грудня минулого року набули чинності зміни до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", що розширюють перелік військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.

Зокрема, закон передбачає бронювання військовозобов'язаних, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, мав встановити Кабмін.