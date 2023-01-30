Які підприємства отримають право бронювати працівників від мобілізації – постанова Кабміну
Проєкт ухваленої минулої п'ятниці постанови уряду оприлюднило галузеве видання DOU.
Згідно із документом, забронювати частину працівників від мобілізації зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв:
- загальна сума сплачених податків та інших зборів перевищує 1,5 млн євро за рік:
- сума надходжень в іноземній валюті перевищує еквівалент 32 млн євро;
- підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки країни, згідно із постановою Кабміну №83 від 2015 року;
- підприємство має важливе значення для задоволення потреб територіальної громади;
- у підприємства відсутня заборгованість по сплаті ЄСВ;
- розмір зарплати на підприємстві – не менше середньої зарплати по регіону;
- підприємство є резидентом "Дія Сіті".
При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров’я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із вказаних критеріїв.
Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.
До критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період підприємств також віднесено: спеціалізовані установи ООН, закордонні дипломатичні установи в Україні, представництва донорських установ, виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги, представництва міжнародних організацій, міжнародні та українські неурядові організації, які реалізують проєкти за кошти міжнародних партнерів згідно з переліком,затвердженим МЗС або Секретаріатом Кабміну.
Відповідно до нової процедури, бізнес та органи влади зможуть забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників. У разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50%. А щодо підприємств, установ і організацій паливно-енергетичногокомплексу, перелік яких затверджує Міненерго, це обмеження не застосовуватиметься.
Як повідомлялося, 1 грудня минулого року набули чинності зміни до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", що розширюють перелік військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.
Зокрема, закон передбачає бронювання військовозобов'язаних, які працюють:
- в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;
- на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);
- на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;
- на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, мав встановити Кабмін.