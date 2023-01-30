Переробка соняшника в Україні впала до мінімуму за останні 7 років, – ЗМІ

В Україні за чотири місяці 2022/2023 маркетингового року (МР, вересень-серпень) перероблено близько 4,48 млн тонн насіння соняшника, що стало мінімумом з 2015/2016 маркетингового року.

За даними галузевого агентства "АПК-Інформ", переробка олійних культур зменшилась через обмеження постачання електроенергії та навмисне затягування російською стороною перевірок суден в рамках "зернового коридору", повідомляє Інтерфакс-Україна.

У підсумку всього у 2022/2023 МР в Україні може бути перероблено 10,4 млн тонн соняшнику, що на 10% менше, ніж у попередньому сезоні. Водночас експорт соняшникової олії може скоротитися на 8% щодо попереднього сезону та становити 4,15 млн тонн, до мінімуму з 2015/2016 МР.

При цьому окремим фактором, що впливає на переробку олійних та експорт соняшникової олії в поточному сезоні, стало зростання експорту насіння соняшнику без переробки – за вересень-грудень 2022 року з України його вивезено майже 1,2 млн тонн, що склало половину прогнозу аналітиків на весь МР.

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"Цей показник є нетипово високим для галузі, сприяє суттєвому збільшенню конкуренції за сировину, підвищенню цін на неї, навіть коли знижується ціна попиту на соняшникову олію, і як наслідок – стрімкішому скороченню пропозиції соняшнику на ринку", – зауважили експертка "АПК-Інформ" Світлана Киричок.

Вона додала, що не варто очікувати суттєвого зростання переробки насіння соняшника принаймні у лютому-березні 2023 року, оскільки ситуація в енергетичному секторі України поки що залишається без змін, а ліміти на споживання електроенергії продовжують діяти. Крім того, вже в березні закінчується термін дії "зернової угоди", яка вимагатиме нової пролонгації.

Як повідомлялося, російська сторона продовжує блокувати реалізацію "зернової ініціативи" та штучно збільшувати чергу з суден у Босфорі. Станом на сьогодні 117 суден очікують на проведення інспекції в територіальних водах Туреччини (92 – на захід в порти під завантаження, а 25 – вже з агропродукцією). За минулий тиждень відбулось тільки 20 інспекцій при мінімально необхідних 84.

Через це Україна за 1-15 січня 2023 року експортувала 93 тис. тонн насіння соняшнику, що у 2,5 рази менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як експорт соняшникової олії скоротився вдвічі – до 148 тис. тонн.