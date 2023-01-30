Нацкомісія почала процес сертифікації оператора газосховищ (оновлено)

"Укртрансгаз" подав запит до Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на отримання сертифікації як оператора газосховищ за європейськими правилами.

Як повідомляє пресслужба компанії, відповідний запит до НКРЕКП було подано 27 січня.

"Цим кроком ми виконали вимоги українського законодавства та перейшли до здійснення процедури сертифікації оператора газосховищ, що набрала чинності 25 січня", – зазначається у повідомленні.

Наразі Регулятор розпочинає перевірку документів, отриманих разом із запитом, та з’ясування важливих для умов сертифікації обставин.

"Цей крок є наступним після подання запиту з нашого боку. "Укртрансгаз" готовий сприяти НКРЕКП у процесі уточнення усіх необхідних деталей", – додали в компанії.

Своєю чергою у пресслужбі НКРЕКП підтверили отримання запиту "Укртрансгазу" на сертифікацію оператором газосховищ та розпочали відповідну процедуру.

"Сертифікація АТ "Укртрансгаз" оператором газосховищ, у свою чергу створить умови для росту та розвитку ринку природного газу, а також для максимального завантаження потужностей підземних сховищ газу, сприятиме додатковим фінансовим надходженням від послуг підземного зберігання газу, посиленню енергетичної стабільності в Україні та Європі", – йдеться у повідомленні регулятора.

Як повідомлялося, 24 січня НКРЕКП затвердила Порядок здійснення процедури сертифікації оператора газосховищ, відповідно до норм європейського законодавства.

Нагадаємо, ще влітку оператор підземних газових сховищ України АТ "Укртрансгаз" розпочав підготовку до проходження незалежної сертифікації ЄС, запровадженої для операторів зберігання газу. Очікується, що це дозволить Україні претендувати на зберігання страхових запасів газу країн ЄС.