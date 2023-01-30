Експерти розповіли, чому електронний акциз для тютюнових виробів не сумісний із системою в ЄС

В Україні хочуть запровадити модифікацію європейської системи виявлення та відстеження тютюнових виробів (track&trace), так звану "електронну акцизну марку", яка має допомогти впоратися із проблемою засилля нелегальних сигарет.

Відповідні ініціативи містяться в законопроєктах реєстр. № 8286 та 8287, які 12 січня 2023 року було ухвалено Верховною Радою в першому читанні.

Як зазначають експертки з питань оподаткування GrowfordInstitute Надія Новицька та Тетяна Кощук у авторській колонці для БізнесЦензор, така система дійсно є дуже потрібною податківцям, щоб допомагати їм виявляти порушення у русі продукції ланцюгом постачання.

Розробниками ініціативи декларується, що прийняття відповідних законодавчих змін сприятиме досягненню цілей євроінтеграції України, а саме: забезпечить виконання норм Директиви 2014/40/ЄС (далі – Директиви TPD) та Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) № 2018/574 від 15 грудня 2017 р. про технічні стандарти для створення та забезпечення функціонування системи відстеження тютюнових виробів.

Однак якщо дослідити й порівняти європейський код відстеження тютюнових виробів та його український аналог, можна побачити суттєві відмінності.

Зокрема, у складі інформації української електронної акцизної марки є дані, не передбачені європейською системою track&trace: розмір максимальної роздрібної ціни на тютюнові вироби або рідини, що використовуються в електронних сигаретах; індивідуальний штрих код товару; сума сплаченого податку (ставка акцизного податку); режим оподаткування: статус електронної марки або маркованого товару тощо.

"За вимогами ЄС усі дані про переміщення тютюнових виробів мають зберігатися в єдиному централізованому сховищі даних. Проте дані з України зберігати там просто буде неможливо, якщо впровадити систему в тому вигляді, який передбачено ініціативою. Такі відмінності роблять запропоновану українську систему несумісною з системою track&trace країн ЄС", – пяснили експерти.

Унікальний ідентифікатор для відстеження, згідно зі ст. 15 Директиви TPD, повинен наноситися як пряме маркування на пачку тютюнових виробів. Водночас при обговоренні концепції українського аналога системи track&trace зазначалось, що унікальний ідентифікатор може наноситися спочатку на наклейку, а потім на пачку, що не відповідає нормам Директиви TPD.

Крім того, таку наклейку можна переклеювати з легальної продукції на нелегальну й візуально буде здаватися, що вона має всі атрибути справжньої, а не підробки.

На додаток до вимог до унікального ідентифікатора для виявлення та відстеження, ст. 16 Директиви TPD вимагає, щоб усі пачки тютюнових виробів мали захисні елементи для перевірки того, справжній продукт чи ні.

У більшості європейських країн ці елементи розміщені на паперовій марці акцизного податку. Натомість в Україні марки акцизного податку помилково вважаються "елементом із минулого", який себе віджив та вже не може бути корисним у процесі протидії нелегальному обігу сигарет.

У світовій практиці використовують три системи контролю за обігом тютюнових виробів, кожна з яких є важливою та має свій функціонал. Це система податкової верифікації або марок акцизного податку, призначена для контролю сплати акцизу до бюджету, система безпеки (аутентифікації) – для перевірки ідентичності та автентичності товару й система виявлення та відстеження – для моніторингу руху товару ланцюгом постачання.

Світовий досвід підтверджує, що оптимальним рішенням є відокремлене функціонування системи track&trace та поєднання системи марок акцизного податку з системою безпеки. Щодо останніх двох: це розміщення захисних елементів на марці акцизного податку. Таке рішення одночасно дозволяє контролювати сплату податку й автентичність товару.

Марка на пачці сигарет також може слугувати доказом у суді та дозволяє довести, який саме нелегальний виробник на якому саме обладнанні виготовив підроблену марку, та притягти до відповідальності осіб, які винні у протизаконній діяльності.

Тобто паперова марка – це необхідний компонент системи контролю за обігом тютюнових виробів. У концепції електронної акцизної марки, всупереч практиці розвинених країн, вирішили об’єднати системи track&trace та податкової верифікації та відмовитись від системи безпеки, зазначають автори колонки.

"Реформа діджиталізації повинна доповнювати існуючі системи, а не заміняти ті елементи, які вже працюють та є потрібними, зважаючи на доведену світовим досвідом їх ефективність у боротьбі проти нелегального обігу сигарет. Але при інтеграції до ЄС нам все одно доведеться імплементувати ст.16 Директиви TPD і наносити на пачку сигарет захисні елементи. Інакше кажучи, потрібно буде знову вводити паперову марку акцизного податку. То навіщо зараз налагоджену систему руйнувати, а потім її знову відновлювати?" – пишуть експерти.

Крім того, за їхніим словами, до вітчизняного аналога системи track&trace було додано окремі складові, які на думку розробників, є елементами європейської системи EMCS, зокрема формування акцизного електронного документу. Проте в ЄС електронна система EMCS забезпечує функціонування режиму відстроченої сплати акцизного податку, відповідно до якого акциз сплачується в країні споживання товару.

Так, відправник вносить на банківський рахунок у своїй країні певний відсоток акцизного податку у вигляді фінансової гарантії та, якщо доставка відбулась за правилами і отримувач сплатив податок, повертає собі усю суму назад, а EMCS дозволяє проконтролювати, чи це справді сталося.

"В Україні без режиму відстроченої сплати податку такий документ запроваджувати немає сенсу. Для забезпечення потреб податкового контролю вже є достатня кількість податкової звітності. Доцільніше передбачити, щоб уся необхідна для заходів контролю звітність формувалась автоматично системою за запитом податкового інспектора", – резюмують автори.