Російська нафта доставляється в Азію через Іспанію, – Bloomberg

Нафта з Росії доставляється в Азію транзитом через іспанський напівексклав Сеуту (північне узбережжя Африки), що дає змогу знизити вартість доставки, обійти санкції та спростити логістику.

Як пише Bloomberg, Росії доводиться продавати свою нафту зі знижкою, але вона, як і раніше, відвантажує її у великих кількостях, передає enkorr.

Зазначається, що до повномасштабного введення російських військ в Україну 2022 року Росія рідко використовувала води поблизу Сеути як зупинку для перевезення своєї нафти. Тоді Москва надсилала нафту безпосередньо на європейські нафтопереробні заводи невеликими танкерами. Але пізніше Росія почала використовувати іспанське місто як базу для навантаження з корабля на корабель – спочатку періодично, а тепер регулярно.

Маршрут виглядає так: Росія завантажує сиру нафту в малотоннажні танкери класу "афрамакс" на своїх експортних терміналах у Балтійському морі, таких як Приморськ і Усть-Луга. Ці судна переспрямовують сиру нафту в Сеуту. Поряд з іспанським містом афрамакси, які перевозять близько 700 тис. барелів, чекають, коли прибуде великий перевізник сирої нафти, супертанкер типу VLCC. Афрамакси наближаються до VLCC й перевантажують паливо з корабля на корабель. Зазвичай для завантаження одного VLCC, який може транспортувати не менше 2 млн барелів, потрібно до трьох таких операцій. Після цього VLCC починає свій шлях у бік Азії, оминаючи Африку.

Bloomberg зазначає, що з грудня шість VLCC проробили це більш ніж із 15 афрамаксами. За даними агентства, на цю мить два VLCC чекають танкери, які необхідно розвантажити.

Москва при цьому не порушує міжнародного права, зазначає агентство. Танкери в основному залишаються за 12 морських миль від берега, не порушуючи кордону, хоча часом вони наближаються до Сеути й територіальних вод Іспанії.

За інформацією Bloomberg, власниками танкерів здебільшого є росіяни і китайці.

Агентство називає кілька причин, чому Росії вигідно використати Сеуту. По-перше, це швидко: маршрут з Балтики до Сеути займає десять днів, а якщо далі йти в Китай, це додасть 40 днів. По-друге, значно знижується вартість: переправляти сиру нафту на VLCC набагато дешевше, ніж на афрамаксах. Наразі доступно більше VLCC, тому використовувати їх дешевше. Оренда VLCC коштує менше $20 тис. на день, а афрамаксу – $55 тис. на день. По-третє, Сеута розташована у зручному місці: усередині Середземного моря вона захищена від штормових вітрів. При цьому місто близько до Гібралтару, і VLCC, які забирають вантажі, можуть швидко повернутися у відкриті води, щоб обійти Африку й Азію, не гаючи багато часу.

Ембарго на морські постачання російської нафти до країн Євросоюзу набуло чинності 5 грудня. Також діє "стеля" цін на нафту з росії, яку ввели ЄС, G7 і Австралія, – $60 за барель. 20 січня коаліція країн Заходу погодила запровадження двох обмежень цін на російські нафтопродукти. Одне буде встановлено для продукції, що торгується з премією до нафти (дизельне пальне, газойль), друге – для продукції, що торгується з дисконтом до нафти (мазут).