Іран і Росія об’єднали свої банківські системи через санкції
Про це заявив заступник голови Центрального банку Ірану Мохсен Карімі, повідомляє Reuters.
"Іранським банкам більше не потрібно використовувати SWIFT... з російськими банками для відкриття акредитивів, переказів або гарантій", – сказав представник Центрального банку Ірану.
Він додав, що після підписання відповідної угоди з центробанком РФ "близько 700 російських банків і 106 неросійських банків з 13 різних країн будуть підключені до цієї системи".
Голова Центрального банку Ірану Мохаммад Фарзін привітав цей крок.
"Фінансовий канал між Іраном і світом відновлюється", – написав він у Twitter.
Водночас центробанк РФ відмовився коментувати угоду, підписану у неділю.
Після відновлення санкцій США проти Ірану в 2018 році місцеві банки були відключені від бельгійської служби обміну фінансовими повідомленнями SWIFT. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну низку російських банків також відключили від SWIFT.
З початку війни в Україні Тегеран і Москва намагаються налагодити тісні двосторонні зв’язки, щоб протистояти дії санкцій.