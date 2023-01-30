Українське посвідчення водія можна буде обміняти в Туреччині, – МВС

Українське посвідчення водія незабаром можна буде обміняти на таке саме українське в найбільшому місті Туреччини – в Стамбулі.

Відповідне рішення про співпрацю підписали Головний сервісний центр МВС і ДП "Документ", яке входить до сфери управління Державної міграційної служби України.

Послуга обміну посвідчення надаватиметься:

у разі зміни анкетних даних водія (коли особа змінила прізвище, ім’я, по батькові чи стать);

коли закінчився термін дії (актуально переважно для посвідчень водія, виданих вперше, оскільки їх термін дії – два роки);

у разі пошкодження посвідчення водія (зіпсоване, записи не читаються).

Наразі за межами України обміняти національне посвідчення водія можна у чотирьох локаціях Польщі:

Варшава, 02-222, Aleji Jerozolimskie, 179 (ТРЦ "Blue City", 2 поверх);

Гданськ, 80-309, Aleja Grunwaldzka 415;

Краків,31-154, Pawia, 5 (ТЦ "Galeria Krakowska");

Вроцлав, 54-118, Aleja Śląska (Tarczyński Arena).

Як повідомлялося, 11 січня 2023 року набула чинності Угода про взаємне визнання і обмін національних посвідчень водія між Україною та Туреччиною.

Це дає можливість громадянам України, які переїхали на тимчасове або постійне проживання до Туреччини, обміняти своє українське посвідчення водія на турецьке без складання теоретичних і практичних іспитів. Так само і громадяни Туреччини, які тимчасово або постійно проживають в Україні та мають турецьке посвідчення водія, можуть обміняти його без складання іспитів у сервісному центрі МВС.