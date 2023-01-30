Війна в Україні прискорила глобальний перехід до відновлюваної енергії, – ВР

Очікується, що війна Росії в Україні вплине на довгостроковий попит на енергію та прискорить перехід світу на відновлювані джерела енергії та енергію з низьким вмістом вуглецю, оскільки країни збільшать внутрішні постачання енергії

У своєму еталонному енергетичному прогнозі на 2023 рік компанія BP Plc заявила, що війна в Україні сповільнить світову економічну активність до 2035 року приблизно на 3% порівняно з минулорічним прогнозом через підвищення цін на продовольство та енергоносії, а також зниження торговельної активності, пише enkorr.

BP знизила свій прогноз попиту на нафту й газ у 2035 році на 5% і 6% відповідно згідно до свого центрального прогнозного сценарію, який базується на поточних планах урядів щодо переходу на енергетику. Зміни зосереджені в основному в Європі та Азії, які значною мірою залежать від імпорту енергоресурсів.

Згідно з трьома сценаріями, глобальний попит на енергію досягне піку між кінцем 2020 і 2035 роками, згідно з BP, генеральний директор якої Бернард Луні прагне швидко розвивати бізнес компанії з відновлюваних джерел енергії та скоротити видобуток нафти й газу до 2030 року.

Росія є великим експортером енергоносіїв та інших товарів. Але світові шляхи торгівлі енергоносіями різко змінилися після війни, особливо після того, як Москва припинила більшу частину експорту природного газу до сусідньої Європи, а Європа заборонила імпорт російської нафти.

У той самий час різке зростання світових цін на енергоносії минулого року змусило уряди прискорити виробництво внутрішньої енергії, включно з ядерною енергією, відновлюваними джерелами енергії, гідроенергією та вугіллям.

Загалом, ВР очікує, що споживання первинної енергії в 2035 році буде нижчим на 2% порівняно з минулорічними прогнозами, причому половина цього падіння буде пов’язана з підвищенням енергоефективності, а половина – через зниження економічної активності.

Згідно з трьома сценаріями ВР, попит на нафту почне швидко падати після 2030 року, але він продовжуватиме відігравати важливу роль у глобальній енергетичній системі, а світовий попит досягне 70-80 млн барелів на день (б/д) до 2035 року порівняно із сьогоднішнім споживанням. близько 100 млнів барелів на добу.

Викиди вуглецю в 2030 році за центральним сценарієм BP будуть на 3,7% нижчими, ніж у попередньому прогнозі.

Згідно з цим сценарієм, глобальні викиди вуглецю досягають піку в 2020-х роках і приблизно до 2050 року будуть приблизно на 30% нижче рівня 2019 року.