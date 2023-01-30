Ryanair наймає український персонал і планує якнайшвидше повернутися в Україну після війни

Найбільший європейський лоукостер Ryanair наймає значну кількість українських пілотів і бортпровідників, щоб бути готовими повернутися в країну після закінчення війни з Росією.

Про це генеральний директор авіакомпанії Майкл О'Лірі заявив під час спілкування з аналітиками після публікації фінансових результатів за третій квартал, повідомляє Reuters.

"Ми наймаємо досить багато українських пілотів і бортпровідників спеціально для того, щоб ми могли... відновити бази в Україні, якщо і коли це буде безпечно", – сказав керівник авіакомпанії.

"Ми дуже віддані тому, щоб повернутися в Україну, як тільки це буде безпечно", – додав О'Лірі.

Як повідомлялося, у січні минулого року очільник Ryanair заяляв, що компанія може розмістити до 20 літаків в Україні протягом наступних кількох років, якщо Росія не вторгнеться, і оголосив про плани виконувати 230 рейсів щотижня з трьох українських аеропортів вже влітку 2022 року.