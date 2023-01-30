Українські біженці за кордоном повинні декларувати отриману від іноземних держав допомогу, – Лубінець
Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, згідно з Податковим кодексом України, платники податків зобов'язані подавати річну декларацію про майновий стан і доходи з подальшою сплатою податків.
Однак чинним законодавством передбачається виняток щодо оподаткування доходів за кордоном. Це стосується осіб та членів сім’ї першого ступеня споріднення, постраждалих внаслідок збройної агресії РФ і які скористалися правом на тимчасовий захист за кордоном та отримують допомогу від іноземних держав та їхніх державних фондів.
"Податкову декларацію громадяни України мають можливість подати в електронному вигляді через електронний кабінет у розділі "ЕК для громадян" – "Податкова декларація про майновий стан і доходи", – зазначив Лубінець.
Станом на січень кількість українців, які виїхали до країн Європи після початку повномасштабного вторгнення Росії, сягає 7,92 млн осіб.