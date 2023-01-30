Українські біженці за кордоном повинні декларувати отриману від іноземних держав допомогу, – Лубінець

Громадяни України, які скористалися правом на тимчасовий захист в інших країнах світу, зобов’язані задекларувати як іноземний дохід отриману допомогу від іноземних держав, їхніх держфондів, іноземних кампаній та організацій. При цьому податок на цей іноземний дохід та військовий збір із суми такої допомоги не визначається та не сплачується.

Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, згідно з Податковим кодексом України, платники податків зобов'язані подавати річну декларацію про майновий стан і доходи з подальшою сплатою податків.

Однак чинним законодавством передбачається виняток щодо оподаткування доходів за кордоном. Це стосується осіб та членів сім’ї першого ступеня споріднення, постраждалих внаслідок збройної агресії РФ і які скористалися правом на тимчасовий захист за кордоном та отримують допомогу від іноземних держав та їхніх державних фондів.

"Податкову декларацію громадяни України мають можливість подати в електронному вигляді через електронний кабінет у розділі "ЕК для громадян" – "Податкова декларація про майновий стан і доходи", – зазначив Лубінець.

Станом на січень кількість українців, які виїхали до країн Європи після початку повномасштабного вторгнення Росії, сягає 7,92 млн осіб.