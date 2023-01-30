Російський мільярдер Євтушенков зайнявся "сірим" імпортом продукції Apple

Російська корпорація АФК "Система", заснована мільярдером Володимиром Євтушенковим, створила компанію "Гуру Електронікс" для ввезення в Росію техніки західних брендів за "сірими" схемами.

За даними російського видання "Коммерсант", 27 січня "Гуру Електронікс" подала документи на постачання техніки Apple, Samsung та Dyson до Реєстру декларацій про відповідність ЄАЕС.

Зокрема, компанія задекларувала ввезення восьми партій iPhone, iPad та AirPods з кабелями та блоками живлення, розумного годинника Apple і Samsung, а також фенів та стайлерів Dyson. У кожній партії 1,55 млн одиниць товару.

Імпорт такої продукції в аналогічному обсязі з вересня 2022 року декларує роздрібна мережа МТС, якою володіє АФК "Система".

Головою "Гуру Електронікс", за даними російського реєстру, став колишній комерційний директор роздрібної торгівлі МТС Дмитро Магіянов.

У "Системі" підтвердили, що створили "Гуру Електронікс" для оптових закупівель електроніки та продажу її роздрібним мережам та магазинам.

Джерело видання на російському ринку пояснило, що новий дистриб'ютор потрібен для посилення напряму паралельного імпорту для внутрішніх потреб МТС, а пристрої, які ввозить компанія, навряд чи будуть випущені на ринок.

Водночас аналітик Fintech Lab Сергій Вільянов зауважує, що окрема від МТС компанія для паралельного імпорту брендів, що пішли з Росії, може знизити ризики для самого оператора. Він нагадав, що оплата з мобільного рахунку МТС поки що залишається одним із небагатьох способів здійснювати купівлі в сервісах Apple, а це дає оператору конкурентну перевагу.

Читайте також: Постачання бюджетних смартфонів до Росії впало на 60%

Як повідомлялося, через масовий вихід світових брендів наприкінці березня уряд РФ прийняв рішення про легалізацію так званого "паралельного імпорту", що дозволяє постачальникам імпортної продукції здійснювати її реалізацію без отримання дозволу від власника товарного знака.

Раніше в Росії був заборонений "паралельний імпорт", відомий також як "сірий" імпорт – термін, що означає ввезення в країну товарів, на яких нанесено будь-який товарний знак, без дозволу правовласника цього товарного знака (тобто "паралельно" офіційному імпорту таких товарів через дилерів, уповноважених правовласником).

Паралельний імпорт був заборонений статтею 1487 Цивільного кодексу РФ, за якою товар може ввозитися безпосередньо самим правовласником, або з його згоди. Відповідно до російського законодавства, "сірий" імпорт вважався контрабандою, закамуфльованою під легальне ввезення товару.