Фаворит "Укравтодору" отримав 566 мільйонів на ремонт зруйнованого росіянами моста на Сумщині

Служба автомобільних доріг у Сумській області 20 січня уклала угоду на реконструкцію мосту через річку Сейм неподалік від Путивля вартістю 566,35 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Мостовий перехід на км 78+862 автомобільної дороги Р-44 Суми – Путивль – Глухів ремонтуватиме ТОВ "Автомагістраль-Південь". Фірма повинна розробити проєктну документацію та виконати будівельні роботи впродовж 2023-2024 років.

На тендері не було інших учасників окрім "Автомагістралі-Південь", ціни на будматеріали в контракті не оприлюднені.

Цей міст зруйнували російські військові, коли відступали з території Сумської області в Росію. Фотографії руйнувань 3 квітня 2022 року оприлюднило "Суспільне Суми".

ТОВ "Автомагістраль-Південь" з 2021 року офіційно належить бізнесмену Олександру Бойко.

Як повідомлялося, за підрахунками видання Наші гроші, "Автомагістраль-Південь" у 2021 році отримала найбільше фінансування на ремонт та будівництво доріг в межах програми "Велике будівництво". Загалом компанія отримала підрядів на 23,3 млрд грн, що на майже 6 млрд грн більше ніж минулого року.