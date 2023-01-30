Нацкомісія зобов’язала "Укренерго" погасити борги перед власниками домашніх СЕС

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, визначила такою, що втратила чинність, постанову 396 від 26 квітня 2022 року, яка передбачала на час війни часткові розрахунки за вироблену домашніми генеруючими установками електроенергію, та зобов’язалв до кінця 2023 року повністю погасити борги перед ними за 2022 рік.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 30 січня, воно набирає чинності з 1 лютого, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначив під час засідання голова Нацкомісії Костянтин Ущаповський, фінансова ситуація в НЕК "Укренерго", яка покриває різницю між встановленими для домашніх генеруючих установок (переважна більшість домашні СЕС, – ред.) "зеленими" тарифами на електроенергію та тарифами для населення відносно покращилася і стала більш прогнозованою, тому необхідно почати покривати заборгованість перед власниками генустановок приватних домогосподарств, що накопичилася з березня 2022 року.

Ущаповський зазначив, що це крок до підтримки малої розподіленої генерації, оскільки в умовах дефіциту електроенергії, спричиненого пошкодженнями великих об'єктів виробництва ресурсу російськими обстрілами, а також окупації низки з них, "кожний навіть найменший об'єкт генерації є пріоритетним".

Як зазначається в обґрунтуванні проєкту постанови, метою його ухвалення є забезпечення розвитку розподіленої генерації, захист інтересів власників приватних домогосподарств, у яких встановлено генеруючі установки, збалансування інтересів учасників роздрібного ринку електричної енергії.

У Комісії уточнили, що відповідні витрати на компенсацію послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії затверджено в тарифі "Укренерго" на послуги з передачі електроенергії.

Таким чином, ухвалою про скасування постанови №396 визначається алгоритм погашення боргів перед власниками СЕС.

Згідно з ним, "Укренерго має забезпечити постачальникам універсальних послуг (ПУП) повну оплату компенсації різниці в тарифах щомісяця за березень-грудень 2022 року до 20 березня-20 грудня 2023 року відповідно (розрахунки за січень-лютий були здійснені в повному обсязі, – ред.).

ПУП мають 5 днів на перерахунок коштів власникам СЕС, за березень-грудень 2022 року – до 25 березня-25 грудня 2023 року.

Як повідомлялося, постанова №396, прийнята у зв'язку з неможливістю оплачувати е/е домашніх генустановок у повному обсязі через війну, передбачала, що ПУП мають купувати електроенергію домашніх СЕС та ВЕС, а також комбінованих установок на тих самих умовах, що були визначені до війни. Але на період дії воєнного стану в Україні та протягом 60 днів після його припинення оплата за електроенергію, що виробляється, буде здійснюватися частково. Для цього ПУП повинні визначати мінімальний гарантований розмір цієї оплати та проводити її не пізніше ніж через 60 днів після закінчення розрахункового періоду.

Гарантований розмір визначається за спеціальною формулою, в якій обліковується обсяг виробленої понад власне споживання електроенергії та тариф для населення у розмірі 1,68 грн/кВт-год, скоригований на відсоток надходження коштів за електроенергію від споживачів у відповідному календарному місяці. Таким чином, орієнтовно обсяг оплати становив третину вартості виробленої понад власне споживання е/е.

Починаючи з першого дня після закінчення 60-денного строку від припинення або скасування військового стану ПУП щомісяця рівними частинами мали здійснювати повну та остаточну оплату е/е домогосподарств, придбану в зазначений період, починаючи з моменту введення військового стану.

За даними Держенергоефективності на кінець 2021 року, загальна потужність сонячних електростанцій, встановлених в українських домогосподарствах, перевищила 1 ГВт, їх мають майже 40 тис. домогосподарств.