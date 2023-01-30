Toyota третій рік поспіль залишилася світовим лідером з продажу автомобілів

Toyota Motor Corp. залишилася світовим лідером з продажу автомобілів у 2022 році, збільшивши відрив від найближчого конкурента – Volkswagen AG.

Продажі Toyota в минулому році зменшилися на 0,1%, до 10,48 млн автомобілів, пише Інтерфакс-Україна з посиланням на пресреліз японської компанії.

Автоконцерн Volkswagen раніше цього місяця повідомив про скорочення продажів за підсумками 2022 року на 7%, до 8,3 млн машин, що є мінімумом за 11 років.

Toyota випереджає Volkswagen із продажу вже три роки поспіль, при цьому обидві компанії, як і інші світові автовиробники можуть зіткнутися з проблемою зниження попиту в умовах уповільнення глобального економічного зростання.

Toyota поки не скаржиться на зменшення попиту, відзначаючи, що, як і раніше, не може скоротити терміни постачання автомобілів покупцям, яким доводиться чекати деяких моделей по кілька місяців або навіть років.

Японська компанія ставить за мету продати 10,6 млн автомобілів у наступному фінансовому році, який почнеться у квітні. При цьому вона попереджає, що поставки можуть виявитися на 10% нижчими, ніж очікується, якщо брак окремих компонентів, зокрема чіпів, збережеться.

Експерти S&P Global Mobility вважають, що Toyota продовжить збільшувати відрив від Volkswagen з продажу в 2023 році, прогнозуючи поставки японського автовиробника в 10,4 млн машин проти 7,99 млн одиниць у Volkswagen.

Продажі Volkswagen почнуть відновлюватися з 2024 року, прогнозує S&P Global Mobility. При цьому продажі легкових автомобілів Toyota до кінця поточного десятиліття, за оцінками експертів, досягнуть 11 млн на рік.