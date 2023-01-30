ЄС представить новий пакет санкцій проти Росії через два тижні, – ЗМІ

У Європейському Союзі до кінця тижня мають узгодити санкції проти Білорусі, а за два тижні – 10 санкційний пакет проти Росії.

"Останній пакет санкцій ЄС щодо Білорусі має бути узгоджений цього тижня. 10 пакет санкцій щодо Росії має бути представлений приблизно через два тижні, щоб бути узгодженим до першої річниці повномасштабного вторгнення в Україну", – повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС продовжила дію економічних санкцій проти Росії, запроваджених у відповідь на агресію проти України, ще на пів року – до 31 липня 2023 року.

До того Євросоюз підготував новий пакет широких санкцій проти Білорусі через її роль у підтримці вторгнення Росії в Україну. Запропоновані заходи здебільшого перетинаються з обмеженнями, які ЄС раніше запровадив проти РФ, зокрема щодо експорту ключових технологій та енергетичного сектора.