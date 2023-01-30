"Укрзалізниця" викрила схему перепродажу квитків на міжнародні потяги через власні каси
Як повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", вони могли перепродувати до 90 квитків на місяць лише на потяг із Києва до Варшави.
У компанії нагадали, що щоб унеможливити перепродаж квитків на найбільш ажіотажні міжнародні рейси (зокрема, № 67/68 Київ - Варшава - Київ) з листопада 2022 року продаж квитків на цей напрямок перевели виключно в онлайн-канали (застосунок, чат-бот і офіційний сайт). Крім того, обмежили кількість квитків для купівлі – не більше, ніж чотири в одні руки.
Відтоді квитки на ці рейси надходять у продаж щодня рівно о 08:00 за 20 діб до відправлення.
"Втім, перекупщики не схотіли втрачати повністю свої доходи, перелаштували алгоритми своїх дій на "онлайн-рейки" й розпочали полювання на квитки з повернень. Ми здійснили низку "контрольних закупівель" за оголошеннями в мережі, де за "комісію" пропонували знайти квитки на Варшаву", – відзначають у компанії.
В "Укрзалізниці" визнали, що до організації схеми були причетні співробітники компанії.
"Відслідкували, куди ведуть ниточки, хто здійснював повернення з порушенням встановлених правил. Матеріали передаємо відповідним органам у роботу, але вже швидко й показово очистились від співробітників-порушників, на яких впала підозра", – запевняють в "Укрзалізниці".
"Свєта – рішаю білети" (наша вже тепер екс-співробітниця), "Віталик – білети на поїзд", і не сподівайтесь щось знову "порішати", – додали в компанії.
Крім того, з 28 січня "Укрзалізниця" внесла зміни до процесу продажу квитків, які мають на меті протидію спекулянтам.
Відтепер окрім відкриття продажів рівно за 20 днів до дати поїздки о 08:00, усі квитки, що повертатимуться на конкретну дату, будуть вводитись у систему чітко за один день до дати поїздки між 08:00 та 09:00 ранку.
"Тож, якщо не встигли придбати квиток за 20 днів, тепер не потрібно за ними полювати чи звертатись до "перекупщиків" – можна для термінових справ знайти всі повернуті квитки в цей чіткий часовий проміжок. А квитки, які будуть здаватись день у день, повертатимуться в систему не пізніше, ніж за 30 хв після здачі", – обіцяють в "Укрзалізниці".