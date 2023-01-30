"Укрзалізниця" викрила схему перепродажу квитків на міжнародні потяги через власні каси

"Укрзалізниця" викрила схему перепродажу повернених покупцями квитків на міжнародні рейси, до якої були причетні касири компанії.

Як повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", вони могли перепродувати до 90 квитків на місяць лише на потяг із Києва до Варшави.

У компанії нагадали, що щоб унеможливити перепродаж квитків на найбільш ажіотажні міжнародні рейси (зокрема, № 67/68 Київ - Варшава - Київ) з листопада 2022 року продаж квитків на цей напрямок перевели виключно в онлайн-канали (застосунок, чат-бот і офіційний сайт). Крім того, обмежили кількість квитків для купівлі – не більше, ніж чотири в одні руки.

Відтоді квитки на ці рейси надходять у продаж щодня рівно о 08:00 за 20 діб до відправлення.

"Втім, перекупщики не схотіли втрачати повністю свої доходи, перелаштували алгоритми своїх дій на "онлайн-рейки" й розпочали полювання на квитки з повернень. Ми здійснили низку "контрольних закупівель" за оголошеннями в мережі, де за "комісію" пропонували знайти квитки на Варшаву", – відзначають у компанії.

В "Укрзалізниці" визнали, що до організації схеми були причетні співробітники компанії.

"Відслідкували, куди ведуть ниточки, хто здійснював повернення з порушенням встановлених правил. Матеріали передаємо відповідним органам у роботу, але вже швидко й показово очистились від співробітників-порушників, на яких впала підозра", – запевняють в "Укрзалізниці".

"Свєта – рішаю білети" (наша вже тепер екс-співробітниця), "Віталик – білети на поїзд", і не сподівайтесь щось знову "порішати", – додали в компанії.

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Крім того, з 28 січня "Укрзалізниця" внесла зміни до процесу продажу квитків, які мають на меті протидію спекулянтам.

Відтепер окрім відкриття продажів рівно за 20 днів до дати поїздки о 08:00, усі квитки, що повертатимуться на конкретну дату, будуть вводитись у систему чітко за один день до дати поїздки між 08:00 та 09:00 ранку.

"Тож, якщо не встигли придбати квиток за 20 днів, тепер не потрібно за ними полювати чи звертатись до "перекупщиків" – можна для термінових справ знайти всі повернуті квитки в цей чіткий часовий проміжок. А квитки, які будуть здаватись день у день, повертатимуться в систему не пізніше, ніж за 30 хв після здачі", – обіцяють в "Укрзалізниці".