Росія значно збільшила імпорт чипів у 2022 році, найбільше – з Китаю

Минулоріч РФ суттєво збільшила імпорт чипів, показник перевищив рівень до повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомила економіст Інституту міжнародних фінансів Еліна Рибакова, передає Forbes.

Вартість імпорту чипів зросла з $1,8 млрд за січень-вересень 2021 року до $2,45 млрд за той же період минулого року. Також РФ імпортувала безпілотники та комплектуючі.

Також після введення санкцій проти РФ Китай втрутився, щоб підтримати доступ країни до чипів.

1/ Russia substantially increased chip imports in 2022, past the pre-war peak. The value of chip imports is up from $1,8 bn recorded for Jan-Sept 2021 to $2,45 bn over the same period in 2022. pic.twitter.com/oBAWRzIazU — Elina Ribakova 🇺🇦 (@elinaribakova) January 30, 2023

Підтримка Китаю та Гонконгу показова за вартістю постачання, так і за кількістю транзакцій (експорт чипів до Росії). Інші країни, такі як США, Німеччина та Велика Британія, скоротили свої витрати.

Наразі Китай є найбільшим експортером до Росії, випереджаючи інших торгових партнерів.

Рибакова також посилається на аналіз Фонду "Вільна Росія" щодо ефективності санкцій США проти РФ. Згідно із ним, незважаючи на санкції, РФ не лише продовжила імпорт напівпровідників, а і суттєво розширила його.

Зазначається, що ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Китай був важливим постачальником мікросхем та електронних інтегральних схем в Росію.

Однак у 2022 році через те, що деякі російські традиційні постачальники скоротили свої поставки, імпорт із Китаю рекордно виріс. Значення китайського експорту напівпровідників до Росії підскочило із $200 млн у 2021 році до понад $500 млн у 2022 році.

У звіті сказано, що у 2022 році Росія попри санкції продовжувала імпортувати БПЛА та комплектуючі до них, а також двигуни, зокрема із Китаю.