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Росія значно збільшила імпорт чипів у 2022 році, найбільше – з Китаю

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Росія значно збільшила імпорт чипів у 2022 році, найбільше – з Китаю
Минулоріч РФ суттєво збільшила імпорт чипів, показник перевищив рівень до повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомила економіст Інституту міжнародних фінансів Еліна Рибакова, передає Forbes.

Вартість імпорту чипів зросла з $1,8 млрд за січень-вересень 2021 року до $2,45 млрд за той же період минулого року. Також РФ імпортувала безпілотники та комплектуючі.

Також після введення санкцій проти РФ Китай втрутився, щоб підтримати доступ країни до чипів.

Підтримка Китаю та Гонконгу показова за вартістю постачання, так і за кількістю транзакцій (експорт чипів до Росії). Інші країни, такі як США, Німеччина та Велика Британія, скоротили свої витрати.

Наразі Китай є найбільшим експортером до Росії, випереджаючи інших торгових партнерів.

Рибакова також посилається на аналіз Фонду "Вільна Росія" щодо ефективності санкцій США проти РФ. Згідно із ним, незважаючи на санкції, РФ не лише продовжила імпорт напівпровідників, а і суттєво розширила його.

Зазначається, що ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Китай був важливим постачальником мікросхем та електронних інтегральних схем в Росію.

Однак у 2022 році через те, що деякі російські традиційні постачальники скоротили свої поставки, імпорт із Китаю рекордно виріс. Значення китайського експорту напівпровідників до Росії підскочило із $200 млн у 2021 році до понад $500 млн у 2022 році.

У звіті сказано, що у 2022 році Росія попри санкції продовжувала імпортувати БПЛА та комплектуючі до них, а також двигуни, зокрема із Китаю.

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Топ коментарі

  • VinsenTuaVega
    РФ суттєво збільшила імпорт чипів, Джерело: https://biz.censor.net/n3396789

    Інформація для роздумів тим, хто про ракети казав "вони скоро закінчаться" та що РФ не може збільшити виробництво ракет бо санкціі
  • fresh guacamole
    Наочний приклад чому не варто схиляти диктатури до демократії економічними методами. Кісінджеру привіт.
  • Y.M. Z.
    Я це писав з самого початку -- раша безперешкодно ввозить (і буде ввозити збільшеними темпами і партіями) абсолютно всю електроніку з комуністичного китаю: від конденсаторів і резисторів до ************* мікропроцесорів і мікроконтролерів. Може раші навіть паяти в себе не доведеться -- китайці за копійки впаяють все у друковану плату довільної складності, зроблену на замовлення.

    А ідіоти на кшталт арестовича продовжують ****іти, що "санкції з пекла покладуть на лопатки виробництво рашаракет"...

    (хоча ні, арестович не ідіот. Він просто ворог)
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