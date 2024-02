Росія значно збільшила імпорт чипів у 2022 році, найбільше – з Китаю

Про це повідомила економіст Інституту міжнародних фінансів Еліна Рибакова, передає Forbes.

Вартість імпорту чипів зросла з $1,8 млрд за січень-вересень 2021 року до $2,45 млрд за той же період минулого року. Також РФ імпортувала безпілотники та комплектуючі.

Також після введення санкцій проти РФ Китай втрутився, щоб підтримати доступ країни до чипів.

