В Україні через війну постраждав уже 1271 об’єкт культурної інфраструктури

Станом на 25 січня 2023 року збитків зазнав 1 271 об’єкт культурної інфраструктури України, без урахування пам’яток культурної спадщини. Із них майже третина – зруйновані (473 об’єкти).

Разом із тим, за останній місяць загальна чисельність постраждалих об’єктів культурної інфраструктури зросла на 82 одиниці, більша половина з яких (44 одиниці) – це об’єкти на деокупованих територіях Херсонщини, а ще третина – це об’єкти в зонах активних бойових дій Донеччини, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Загально найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура отримала у Донецькій, Харківській, Київській, Херсонській, Миколаївській, Луганській, Запорізькій та Сумській областях.

Пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) та об’єкти культурної спадщини на території 198 територіальних громад (13,5%) у Вінницькій (2% ТГ), Дніпропетровській (13%), Донецькій (85%), Житомирській (12%), Закарпатській (2%), Запорізькій (27%), Київській (27%), Луганській (39%) Миколаївській (42%), Одеській (3%), Сумській (41%), Харківській (36%), Херсонської (29%), Хмельницькій (2%), Черкаській (3%), Чернігівській (14%) областях та м. Києві.

Упродовж січня 2023 року перелік постраждалих територій збільшився на 7 тергромад.

Загалом постраждали:

клубні заклади – 603, бібліотеки – 479,

музеї та галереї – 69,

театри та філармонії – 22,

заклади мистецької освіти – 98.

Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади – 47% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків.

У Мінкульті зазначили, що наразі майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації, через що неможливо порахувати точну кількість об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації.