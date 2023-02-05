Євросоюз готовий розширити енергетичне співробітництво з Азербайджаном, – єврокомісарка

Європейський Союз зацікавлений у розширенні співробітництва з Азербайджаном у сфері природного газу та електроенергетики.

"ЄС зацікавлений у розширенні взаємовідносин із Азербайджаном у сфері природного газу, "зеленої" енергії, водночас високо оцінюючи співпрацю з Азербайджаном щодо електроенергії, вивчає його і готовий до (взаємодії, – ред.) у цьому напрямку", –заявила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон на зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, пише Інтерфакс-Україна.

Алієв у свою чергу нагадав, що згідно з документом про стратегічне партнерство у сфері енергетики, підписаним між ЄС та Азербайджаном, Баку має намір до 2027 року збільшити видобуток газу. При цьому глава Азербайджану наголосив на можливості виходу на нові ринки в Європі через інтерконектори, створені між країнами ЄС.

Азербайджан розпочав експорт газу до Європи 31 грудня 2020 року. Наразі покупцями азербайджанського газу до ЄС є Італія, Греція, Болгарія та Румунія. При цьому є ще група країн, які хочуть купувати газ у Азербайджану.

2022 року Азербайджан збільшив експорт газу на 18% – до 22,3 млрд кубометрів. При цьому постачання азербайджанського газу до Європи на тлі повномасштабної війни РФ проти України та введених у відповідь на це антиросійських санкцій зросли на 39% – до 11,4 млрд кубометрів (51% загального обсягу експорту країни).

Раніше Алієв заявляв, що Азербайджан планує збільшити експорт газу до Європи з 8 млрд кубометрів у минулому році до щонайменше 20 млрд кубометрів до 2027 року