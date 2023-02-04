Скандальна очільниця київської податкової написала заяву про звільнення, – ЗМІ

Виконувачка обов’язків голови податкової інспекції Києва Оксана Датій аписала заяву про звільнення.

Про це повідомляє lb.ua із посиланням на джерела з податкової служби.

"Написала заяву одразу після обшуків. Не виключено, що буде підозра про незаконне збагачення. Не сумніваюся, що воно є. Однак насправді займалася мілкими справами, системного там нічого немає", – зазначив співрозмовник видання.

Як повідомлялося, 1 лютого ДБР повідомило, що викрило керівницю податкової служби Києва на багатомільйонних оборудках. Імені підозрюваної не уточнювали, але йшлося про виконувачку обов’язків начальника Головного управління ДПС у м. Києві Оксану Датій.

Зазначається, що зловживаючи владою та службовим становищем вона приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств. Зокрема, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи.

За експертними оцінками, до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд грн.

Водночас в іншому епізоді керівництво столичної податкової служби причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн.