"Нафтогаз" планує цьогоріч збільшити видобуток газу на мільярд кубометрів

НАК "Нафтогаз України" поставив собі на меті у 2023 році збільшити власний видобуток газу на 1 млрд кубометрів.

Про це повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов у Telegram за результатами візиту на одну зі свердловин на Івано-Франківщині.

"Ставимо перед собою амбітну мету – вже у цьому році "Нафтогаз" має збільшити свій видобуток газу на 1 млрд кубометрів", – зазначив він.

За його словами, цьогоріч у регіоні має з’явитися 12 нових свердловин.

"Це плани на поточний рік. Продовжимо розвивати газовидобувну інфраструктуру, щоб й надалі забезпечувати блакитним паливом понад 12 мільйонів українських родин, які отримують газ від "Нафтогазу", – наголосив Чернишов.

Голова правління підкреслив, що першочергова мета компанії – створити достатні резерви газу для успішного проходження вже наступної 2023-2024 зими. "У перспективі маємо досягти повної енергетичної незалежності", – зазанчив Чернишов.