Критична інфраструктура Одеси підключена до енергопостачання, – "Укренерго"

Критичну інфраструктуру Одеси, знеструмлену внаслідок масштабних аварій, підключено до енергопостачання.

Про це під час брифінгу в Одесі повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Інтерфакс-Україна.



"Зараз заживлена критична інфраструктура міста, зокрема системи водопостачання, водовідведення, теплозабезпечення", – сказав він.



За його словами, "Укренерго" разом із оператором "ДТЕК Одеські електромережі", Міненерго, ДСНС та іншими службами відпрацьовує можливість перепідключення критичної інфраструктури на автономні джерела.

"Таким чином ми звільнимо потужність, яку зможемо передати звичайним споживачам у місті та області", – пояснив Кудрицький.

Також він додав, що суттєві обмеження електропостачання в Одесі триватимуть ще принаймні два дні.

Як повідомлялося, в Одеській області зранку 4 лютого сталася друга за добу масштабна аварія на підстанції "Укренерго". Через це Одеса та частина Одеського району залишилися без світла. Аварія сталася у магістральній мережі області. На одній з високовольтних підстанцій, через яку заживлюється Одеса, вийшов з ладу автотрансформатор, відновлений після пошкоджень під час російських атак.

Для владнання ситуації прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив створити урядовий штаб на чолі з міністром енергетики. Також було вирішено перевезти до Одеси газотурбінну електростанцію потужністю 25 МВт, надану партнерами зі США, та потужні генератори. Крім того, очільник уряду дав завдання МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій.