Україна готова надати вільні потужності для транзиту і зберігання газу з Каспію до ЄС, – Міненерго

Україна, попри військову агресію РФ, готова надавати вільні потужності в процесі транспортування природного газу з Каспію до країн-членів Європейського Союзу.

Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає пресслужба Міненерго.

"Вже через декілька місяців розпочнеться сезон закачування. Більшість підземних газосховищ країн ЄС заповнені, що сприяє збільшенню інтересу до українських ПСГ.

Ключове рішення базується на використанні існуючої інфраструктури – потужності Трансбалканського газопроводу. Для Оператора ГТС України це можливість залучення нових замовників послуг по міждержавних точках з’єднання", – зазначив він під час Дев’ятого міністерського засідання Консультативної Ради Південного газового коридору в Баку.

Заступник міністра також наголосив, що Україна зацікавлена в реалізації проєкту Південного газового коридору і готова до співпраці в межах диверсифікації шляхів постачання природного газу.

Колісник наголосив, що стратегічним інтересом України є співпраця з ЄС, США, Туреччиною та Азербайджаном, зокрема для послаблення впливу РФ на південному напрямку.