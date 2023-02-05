В Одесі світло подаватимуть за графіком 2 години через 8 годин, – ДТЕК

ДТЕК передав Одесі 15 потужних генераторів на потреби критичної інфраструктури, яка постачає людям воду та тепло.

Це дозволить розвантажити мережу та надати більше енергії жителям Одеси, зазначили в ДТЕК.

"Вивільненої потужності вистачить, щоб вже сьогодні забезпечувати світлом побутових споживачів в Одесі та Одеському районі кожні 2 години через 8 годин без світла", – сказано в повідомленні.

У компанії додали, що зараз це той максимум, яким може забезпечити все наявне та справне енергетичне обладнання регіону. Коли в місто будуть доставлені всі анонсовані напередодні генератори, перерва в електропостачанні почне скорочуватися.

Як повідомлялося, в Одеській області зранку 4 лютого сталася друга за добу масштабна аварія на підстанції "Укренерго". Через це Одеса та частина Одеського району залишилися без світла. Аварія сталася у магістральній мережі області. На одній з високовольтних підстанцій, через яку заживлюється Одеса, вийшов з ладу автотрансформатор, відновлений після пошкоджень під час російських атак.

Для владнання ситуації прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив створити урядовий штаб на чолі з міністром енергетики. Також було вирішено перевезти до Одеси газотурбінну електростанцію потужністю 25 МВт, надану партнерами зі США, та потужні генератори. Крім того, очільник уряду дав завдання МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій.

Пізніше в "Укренерго" повідомили, що критичну інфраструктуру Одеси, знеструмлену внаслідок масштабних аварій, підключено до енергопостачання.