Щонайменше 5 країн хочуть створити власні додатки на основі "Дії", – Федоров

Щонайменше п’ять країн уже заявили про намір створення власних цифрових додатків на основі українського застосунку "Дія"

"Насправді там країн більше, і ми ведемо комунікацію щодо впровадження "Дії" в цих країнах. Це кілька європейських країн, країни Азії, країни Африки. По суті це такий певний елемент дипломатії стає для нас. Це продукт, який сам себе продає. Це бренд України, це репутація, це розвиток нашого політичного впливу", – заявив в інтерв’ю Радіо Свобода віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

За його словами, для України це також є можливістю отримати у бюджет "немаленькі гроші".

"У нас кілька таких продуктів, які входять у комплекс впровадження "Дії". І кожен із цих продуктів може коштувати десятки мільйонів доларів. І тому може йтися про мільярди гривень від однієї країни щодо впровадження "Дії" за короткий період часу. Тому що продається не тільки технологічний продукт і не тільки один, а ще експертиза і консалтинг", – розповів міністр.

Раніше повідомлялося, що Естонія запустила застосунок mRiik на базі української "Дії".