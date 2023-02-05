Китай передає Росії технології для оснащення армії, – WSJ

Китай надає технологію, необхідну російським військовим для ведення війни Росії в Україні, незважаючи на санкції та експортний контроль.

Російські митні документи показують, що державні оборонні компанії Китаю відправляють навігаційне обладнання, технології постановки перешкод і частини винищувачів російським державним оборонним компаніям, які перебувають під санкціями, пише The Wall Street Journal.

Це лише кілька десятків тисяч партій товарів подвійного призначення – товарів, які мають як комерційне, так і військове застосування, – які Росія імпортувала після свого вторгнення минулого року, згідно з митними документами. Більшість поставок подвійного призначення були з Китаю.

Підтримка Китаєм Росії, коли вона веде війну проти України, мала бути на порядку денному для обговорення під час поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна цими вихідними. Ця поїздка була відкладена на невизначений термін 3 лютого після того, як Пентагон заявив, що на початку тижня він відстежив китайську розвідувальну кулю над континентальною частиною США.

Як пише WSJ, хоча Росія має можливості виробляти більшу частину своїх основних військових потреб усередині країни, вона значною мірою покладається на імпорт технологій подвійного призначення, таких як напівпровідники, які є важливими для сучасної війни.

Західні офіційні особи заявили, що їхня кампанія економічного тиску, розпочата минулого лютого, завдасть шкоди військовій машині Москви, націлившись на цей експорт до Росії, зокрема комп’ютерні мікросхеми, інфрачервоні камери та радіолокаційне обладнання.

Але митні та корпоративні документи показують, що Росія досі може імпортувати цю технологію через країни, які не приєдналися до очолюваних США зусиль відрізати Москву від світових ринків. Багато експортно-контрольованих товарів все ще протікають через такі країни, як Туреччина та Об’єднані Арабські Емірати, уряди яких західні чиновники звинувачують у нехтуванні санкціями та контролем. Турецькі чиновники заявили, що санкції неефективні і що Анкара відіграє важливу роль як співрозмовник з Росією. Під тиском США Туреччина припинила деякі фінансові та ділові зв’язки.

Записи, оглянуті журналом, однак показують, що китайські компанії – як державні, так і приватні – є домінуючими експортерами товарів подвійного призначення.

Видання проаналізувало понад 84 тис. відправлень, зафіксованих російською митницею в період після того, як Захід розпочав кампанію економічного тиску, зосереджену на товарах, які адміністрація президента США Джо Байдена позначила як критичні для російської армії.

Офіційна російська митна документація, яка може включати не всі записи, детально описує кожне відправлення в країну, вказуючи дати, відправників, одержувачів, покупців, адреси та описи продуктів.

Щоб посилити міжнародну кампанію тиску, офіційні особи США заявили, що вони розслідують експорт заборонених продуктів і ділові операції, намагаючись сперечатися з дотриманням через дипломатичні контакти в усьому світі, і заявили, що готують нові санкції.

У митних документах є приклади експорту частин для того виду зброї, який використовується російськими військами в Україні.

Державна оборонна компанія Китаю Poly Technologies 31 серпня 2022 року відправила навігаційне обладнання для військово-транспортних гелікоптерів М-17 російському державному військово-експортному підприємству АТ "Рособоронекспорт". Раніше того ж місяця китайська компанія з виробництва електроніки Fujian Nanan Baofeng Electronic Co. поставила "Рособоронекспорту" – через узбецьку державну оборонну фірму – телескопічну антену для військової машини RB-531BE, яка використовується для глушіння зв’язку. 24 жовтня китайська державна авіабудівна компанія AVIC International Holding Corp. відправила AO Kret, дочірній компанії державного оборонного гіганта Rostec, що знаходиться під санкціями, запчастини для винищувачів Су-35 на суму $1,2 млн.

Інші іноземні урядові постачальники, виявлені в митних даних, включають China Taly Aviation Technologies Corp., відділ закупівель Департаменту обладнання ВПС Китаю.

Серед поставок цієї фірми були деталі, надіслані 4 жовтня російському державному виробнику ракет "Алмаз-Антей", який перебуває під санкціями, для використання в мобільному радарі 96L6E. За словами аналітиків, Росія використовує радар для виявлення ворожих реактивних винищувачів, ракет і безпілотників у складі зенітно-ракетної системи С-400, яка використовується в Україні.

Дані також показують поставки китайських квадрокоптерів DJI до Росії після введення санкцій і експортного контролю. Військові аналітики стверджують, що безпілотники використовуються російськими військами для виявлення та спостереження за українцями

Згідно з митними документами, деякі з цих дронів китайський роздрібний продавець доставляє безпосередньо російським дистриб’юторам, але інші квадрокоптери DJI проходять через Об’єднані Арабські Емірати.

DJI заявила, що компанія виступає проти військового використання своїх безпілотників, призупинила свою діяльність у Росії в квітні та вимагає від глобальних агентів підкорятися вимогам. Проте компанія додала: "Ми не можемо заборонити користувачам або організаціям купувати в інших країнах або регіонах, окрім Росії та України, а потім транспортувати або передавати їх до Росії та України".

Американські чиновники кажуть, що серед поставок, які мають вирішальне значення для військових зусиль Москви, є комп’ютерні чіпи, які використовуються в зброї, націленій на українські сили та інфраструктуру, а також в електронних схемах, які роблять можливим супутникове геолокування, радіозв’язок, системи спостереження та навігації.

Згідно з митними документами, експорт таких мікросхем і пов’язаних з ними компонентів скоротився більш ніж вдвічі після того, як США та їхні союзники вперше запровадили жорсткі експортні обмеження. Але ці показники швидко почали зростати і до жовтня досягли майже $33 млн.