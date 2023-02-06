Кредитори ініціювали банкрутство Olimpex Coupe, що володіє зерновим терміналом в Одесі

Кредитори Argentem Creek Partners (ACP) та Innovatus Capital Partners (Innovatus) ініціювали справу про банкрутство Olimpex Coupe International, дочірньої компанії GNT Group, яка управляє зерновим терміналом в Одесі.

Про це повідомляє borg.expert.

Зазначається, що рішення про звернення до суду із позовом про банкрутство наразі є єдиним способом для кредиторів зберегти активи від розмивання та непрозорих дій ексвласників Сергія Грози та Володимира Науменка, які без відома кредиторів утилізували майно у заставі – майже 400 тис. тонн зерна та насіння соняшнику, вартістю приблизно $130 млн.

Коментуючи ініціативу щодо банкрутства, Ана Фірмато, керуючий директор Innovatus, зазначила:

"Ми визнаємо стратегічну важливість виходу зерна з Одеського порту для глобальної продовольчої безпеки. Innovatus залишає в силі свої зобов'язання інвестувати в Україну та підтримувати її економіку. Процедура банкрутства саме цієї організації є необхідним юридичним кроком для реструктуризації групи заради її прибутковості, прозорості, дотримання податкового законодавства та належного корпоративного управління".

Джон Паттон, регіональний топ-менеджер ACP, додав:

"Буде призначений арбітражний керуючий, якому буде доручено забезпечити відсутність збоїв у роботі терміналу. Ця комплексна реорганізація є найкращим способом захисту робочих місць та операційної роботи терміналу, адже він відіграє важливу роль у Чорноморській зерновій ініціативі. Успіх зернового коридору має вирішальне значення для народу України та міжнародної продовольчої безпеки".

Innovatus та ACP мають давню історію інвестування в Україну. Обидві компанії прагнуть забезпечити належне управління цим зерновим терміналом відповідно до українських та міжнародних стандартів.