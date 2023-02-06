Росія зможе використати не більше 60% коштів з резервного фонду Путіна, – Мінфін РФ

Ліквідна частина Фонду національного добробуту Росії (ФНД), створеного під керівництвом Владіміра Путіна, зараз становить близько 6 трильйонів рублів.

Про це міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив у ефірі російського телебачення, пише місцеве видання "Комерсант".

Як повідомлялося, за даними Мінфіну РФ, обсяг Фонду національного добробуту на 1 січня 2023 року становив 10,43 трильйона рублів або $148,35 млрд, у грудні минулого року він зменшився на 0,96 трильйона рублів або на $38,14 млрд.

Раніше Мінфін РФ на доручення Путіна запропонував повернути на рівень до 7% ВВП поріг обсягу ліквідних коштів, за якого можна витрачати кошти ФНБ.

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Як повідомлялося, наприкінці травня минулго року Державна дума РФ дозволила російському уряду без внесення поправок до бюджету спрямовувати кошти Фонду національного добробуту (ФНБ) у 2022 році на покриття дефіциту федерального бюджету.

Фонд національного добробуту використовується як антикризовий фонд владою РФ, він наповнюється за рахунок нафтогазових доходів федерального бюджету, частина коштів ФРБ також входить до золотовалютних резервів Росії.

Станом на початок 2022 року обсяг ФРБ РФ становив 13,57 трильйона рублів або $182,59 млрд.