Масові звільнення у світових технологічних гігантах: eBay скоротить 4% працівників

Найбільший у світі інтернет-аукціон eBay планує скоротити глобальний штат приблизно на 4%, звільнивши близько 500 людей.

Про це у повідомленні співробітникам написав голова eBay Джеймі Іанноне, передає Інтерфакс-Україна.

"Це рішення дасть нам додаткову гнучкість для інвестицій і створення нових робочих місць у сферах з великим потенціалом, включно з новими технологіями, ключовими ринками та споживчими інноваціями, а також для того, щоб пристосуватися до макроекономічних і технологічних реалій, що змінюються", – пояснив рішення керівник компанії.

Як зазначається, останнім часом великі ІТ-компанії активно скорочують штат, готуючись до очікуваного спаду у світовій економіці.

Так, понад 95 тис. працівників технологічної сфери у світі втратили свої місця з початку 2023 року.

До зростаючої кількості технологічних компаній, що скорочують співробітників, приєднався виробник комп'ютерної техніки Dell Technologies Inc., який оголосив про плани звільнити близько 5% персоналу. Оператор платіжної системи PayPal Holdings Inc. на початку лютого повідомив про скорочення 2 тис. робочих місць, або близько 7% персоналу по всьому світу. Також про скорочення оголосили найбільший світовий постачальник комп'ютерних послуг International Business Machines Corp. та німецька SAP SE, найбільший світовий виробник програмного забезпечення для управління підприємствами.

У січні Alphabet Inc., холдингова компанія Google, підтвердила плани скоротити близько 12 тис. співробітників по всьому світу, тоді як Intel Corp. ухвалила рішення звільнити кілька сотень співробітників у Кремнієвій долині.

Microsoft Corp. також підтвердила намір скоротити близько 10 тис. співробітників.