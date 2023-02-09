"Енергоатом" та один із найбільших виробників природного урану готують контракт на 12 років

НАЕК "Енергоатом" та канадська компанія Cameco погодили комерційні умови на постачання до 2035 року природного гексафториду урану, який використовуватиметься при виробництві ядерного палива для українських АЕС.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

Зазначається, що компанії досягли домовленостей щодо укладення 12-річної угоди, яка діятиме з 2024-го по 2035 рік.

У межах дії контракту Cameco повністю забезпечуватиме потреби "Енергоатома" в гексафториді урану (зокрема уран та послуги з конверсії) для реакторів Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС.

Контракт також передбачатиме можливість забезпечення компанією Cameco потреб у природному гексафториді урану для реакторів Запорізької АЕС, щойно контроль над атомною станцією повернуть її законному оператору.

Як наголосив президент української компанії Петро Котін, наразі узгоджено ключові комерційні умови, проте сам контракт ще підлягає остаточному погодженню.

Cameco є одним із найбільших у світі виробників природного урану та надавачем послуг з його конверсії. За підсумками 2021 року обсяг виробництва урану компанією становив 9% від його загальносвітового виробництва.