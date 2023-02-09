Польща та країни Балтії закликали ЄС прискорити передачу російських активів Україні

Польща та країни Балтії закликали ЄС "якнайшвидше" працювати над арештом заморожених російських державних активів для відновлення України.

Про це повідомляє The Guardian.

У листі на ім’я президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, президента Євроради Шарля Мішеля й прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона Польща і країни Балтії пропонують використати 300 млрд євро заморожених резервів Центробанку РФ для допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні та для початку відновлення країни.

"Ці заморожені активи мають бути використані якомога швидше. Ми не можемо чекати, поки закінчиться війна і буде підписана мирна угода", – зазначили лідери чотирьох країн, додавши, що "всі активи мають бути використані для покриття витрат, пов'язаних з російською агресією проти України".



Високопоставлений дипломат ЄС, коментуючи листа, не зміг підтвердити, чи будуть конфісковані на користь України всі заморожені активи РФ, та зазначив, що ця пропозиція є більш амбітною, ніж ідея Єврокомісії використовувати лише кошти фонду для допомоги Україні. "Але юридичні деталі ще мають бути опрацьовані", – додав він.

За словами представника ЄС, "з юридичної точки зору (використання заморожених російських активів) досить складне, але політичний поштовх є". Він додав, що лідери ЄС хотіли б досягти прогресу в цьому питанні і, перш за все, повинні були б точно встановити, де перебувають активи Центробанку РФ.