Попит на електромобілі зріс у січні майже вдвічі, – "Укравтопром"

Упродовж січня український автопарк поповнили майже 1,3 тис. автівок на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що майже удвічі більше, ніж у січні 2022 року. При цьому частка нових машин зросла з 20% до 23%.

Так, 97% зареєстрованих електрокарів становили легкові, 3% – комерційні авто, також придбали один електробус, повідомляє "Укравтопром". Найпопулярнішим електрокаром в Україні вперше став Volkswagen ID.4. За місяць українську реєстрацію отримали 275 авто цієї моделі (130 нових та 145 вживаних). Другий результат у Nissan Leaf – 171 шт. (2 нових та 169 вживаних), третій – у Tesla Model 3 – 108 шт. (усі б/в). Також до п’ятірки лідерів увійшли Dong Feng (Honda) M-NV–104 шт. (41 нов., 63 б/в) та Tesla Model Y – 64 шт. (1 нов.). Водночас у сегменті електричних комерційних авто першість традиційно за Renault Kangoo Z.E. – 16 шт. (всі вживані). Як повідомлялося, у 2022 році українці придбали 13,6 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) або у півтора раза більше, порівняно з 2021 роком.

Автор: Юлiя Далецька