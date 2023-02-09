Чеська CEZ ініціювала арбітраж проти "Газпрому" на $45 мільйонів

Чеська енергетична компанія CEZ 8 лютого ініціювала позов проти російського "Газпрому" до міжнародного арбітражного суду у Женеві.

Про це повідомляє пресслужба компанії.



Зазначається, що CEZ прагне відшкодувати збитки в розмірі приблизно 1 млрд чеських крон (понад $45 млн), які виникли внаслідок значних недопостачань природного газу ТОВ "Газпром експорт" минулого року.

Компанія купувала газ здебільшого через посередників, але також мала прямий контракт із "Газпромом" на невелику частину свого імпорту, який діяв до кінця 2022 року.

У вересні минулого року CEZ почала імпортувати зріджений природний газ через новий LNG-термінал, який відкрили у Нідерландах.

Раніше арбітражні розгляди проти "Газпрому" через недопостачання газу ініціювали німецькі Uniper та RWE.