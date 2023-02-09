Материнська компанія Google втратила $100 мільярдів ринкової вартості через помилку свого чат-боту

Материнська компанія Google, Alphabet Inc, втратила $100 млрд капіталізації після того, як її новий чат-бот Bard поділився неточною інформацією в рекламному відео, а захід не викликав фурору, що посилило занепокоєння, що компанія втрачає позиції перед своїм конкурентом – Microsoft Corp.

Про це повідомляє Reuters.



Акції Alphabet впали на 9% під час регулярних торгів. Акції втратили 40% своєї вартості минулого року, але зросли на 15% з початку цього року, без урахування втрат 8 лютого.



Помилка в рекламі Bard, чат-боту на основі штучного інтелекту, була виявлена безпосередньо перед презентацією компанії Google. Alphabet розмістив у Twitter коротке відео з роботою Bard, пообіцявши, що чат-бот допоможе спростити складні теми, але натомість сервіс надав неточну відповідь.

У рекламі Bard отримує питання: "Про які нові відкриття космічного телескопа Джеймса Вебба я можу розповісти своїй дев’ятирічній дитині?" Сервіс дає кілька відповідей, серед яких – про те, що за допомогою телескопа було зроблено найперші знімки планет за межами Сонячної системи Землі, або екзопланет. Однак перші знімки екзопланет були зроблені Дуже великим телескопом Європейської південної обсерваторії (VLT) у 2004 році, що підтверджено NASA.

"Це підкреслює важливість ретельного процесу тестування, який ми розпочинаємо цього тижня за допомогою нашої програми довірених тестувальників", – сказав представник Google.